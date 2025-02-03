Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

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Снег в Украине

Синоптик Наталья Птуха объяснила, что возвращению зимней погоды способствует поступление арктического воздуха из северных широт. Из-за этого у нас ожидается снижение температуры воздуха. Также в течение недели местами будет выпадать небольшой снег.

В ближайшие дни на погоду в Украине еще будет влиять высотный циклон. Он находится к востоку от территории нашего государства. Благодаря этому будет несколько больше облачности.

Завтра небольшой снег местами по всей территории Украины, кроме юго-восточной части. В среду по северо-восточным областям, восточных, а также в Карпатах и на Прикарпатье. В четверг уже малоактивные атмосферные фронты за этим циклоном будут отходить в юго-восточном направлении. И в четверг только по юго-восточной части еще может быть небольшой снег,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Добавила, в конце недели усилится антициклон с северо-востока. Он обеспечит погоду без осадков.

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Погода на 3 – 7 февраля / Скриншоты из Укргидрометцентра

На Востоке и Юго-Востоке местами возможна гололедица. Воздушные потоки сначала будут преобладать с северо-запада, однако впоследствии перейдут на северо-восточные. Скорости умеренные, 5 – 10 метров в секунду, отметила Птуха.

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В ближайшие дни температурный фон будет формировать арктический воздух из северных широт. Именно он вызывает снижение температуры.

Из-за того, что у нас в среду еще будет облачность, – сильного снижения не ожидаем. Однако морозы возвращаются. Ближайшие несколько ночей по всей территории Украины температура будет составлять 0 – -7 градусов,

– отметила синоптик.

Добавила, дневные максимумы будут колебаться от -3 до +3 градусов. Прохладнее всего в Карпатах. Так, ночью -6 – -13 градусов, днем 0 – -5 градусов.