Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Что известно о сегодняшнем снеге в Украине

Так, в субботу, 5 апреля, температура на Западе Украины резко снизилась – термометры фиксировали днем +5...+10 градусов. В западных областях прошел небольшой дождь, а на Закарпатье и Прикарпатье – еще и значительные осадки.

Прогноз оказался правдивым, и уже ночью в ряде областей фиксировали дождь. Также некоторые регионы засыпало снегом. В частности, кадры с апрельской непогодой распространили жители Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областей. Более того – снежный покров даже задержался на некоторое время.

В Волынской области выпал снег: смотрите видео

Львовскую область накрыли осадки: смотрите видео

В Микуличине пошел снежок: смотрите видео

Заметим, что похолодание прокатится по остальным областям уже 6 апреля. Синоптик Наталья Птуха предупредила, что в западных областях, Житомирской и Винницкой уже будет мокрый снег и снижение ночной температуры до заморозков интенсивностью 0...-3 градуса. Днем всего +1...+4.