Об этом в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Заморозки в Украине

Синоптик объяснила, в течение выходных и понедельника в погодных процессах над Украиной будут происходить значительные изменения. К нам будет поступать холодный воздух арктического происхождения с северных направлений. Это приведет к образованию активного циклона, что обусловит осложнение погоды и похолодание.

Днем субботы в большинстве областей еще дожди, а в воскресенье уже с переходом в мокрый снег. Ночью 6 апреля ударят заморозки.

6 числа в западных областях, Житомирской и Винницкой уже будет мокрый снег и снижение ночной температуры до заморозков интенсивностью 0 – -3 градуса. Днем всего +1 – +4,

– отметила Наталья Птуха.

Синоптик отметила, холодная погода будет удерживаться всю неделю. Уже в понедельник, 7 апреля, практически во всех регионах возможен небольшой снег.

"Ночью заморозки в воздухе 0 – -5 градусов. Днем всего +1 – +4 градуса. На Востоке и Юго-Востоке также снижение температуры, – там небольшие дожди и в течение суток уже +3 – +8 градусов", – сказала Птуха.

Ветер будет переходить на северо-западный, 5 – 12 метров в секунду. В субботу днем в Карпатах, в воскресенье в западных, восточных и юго-восточных областях возможны порывы 15 – 20 метров в секунду

"8 – 9 апреля также сохранится холодная погода. Ночью заморозки. Интенсивность 0 – -5 градусов остается, в Карпатах даже -4 – -9 градусов. А в дневные часы +1 – +7 градусов практически во всех областях", – подчеркнула представительница Укргидрометцентра.

Синоптик добавила, что 10 апреля ночью заморозки еще сохраняются, – 0 – -5 градусов. Днем +1 – +8 градусов. А 12 и 14 апреля немного теплее будет разве что на Юге, – +7 – +13 градусов.

Интересно! Абсолютный минимум температуры, который фиксировали в Украине в апреле за всю историю метеонаблюдений, достигает -6 – -16 градусов. В Карпатах, Черниговской, Сумской и Харьковской областях – -17 – -22. На Львовщине и крайнем Юге местами -3 – -5 градусов.