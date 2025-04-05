Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Заморозки в Україні

Синоптикиня пояснила, упродовж вихідних і понеділка в погодних процесах над Україною будуть відбуватися значні зміни. До нас надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків. Це призведе до утворення активного циклону, що зумовить ускладнення погоди та похолодання.

Вдень суботи в більшості областей ще дощі, а в неділю вже з переходом у мокрий сніг. Уночі 6 квітня вдарять заморозки.

6 числа у західних областях, Житомирській і Вінницькій уже буде мокрий сніг і зниження нічної температури до заморозків інтенсивністю 0 – -3 градуси. Удень всього +1 – +4,

– зазначила Наталія Птуха.

Синоптикиня наголосила, холодна погода буде утримуватися весь тиждень. Уже в понеділок, 7 квітня, практично у всіх регіонах можливий невеликий сніг.

"Уночі заморозки в повітрі 0 – -5 градусів. Удень всього +1 – +4 градуси. На Сході й Південному Сході також зниження температури, – там невеликі дощі й упродовж доби вже +3 – +8 градусів", – сказала Птуха.

Вітер буде переходити на північно-західний, 5 – 12 метрів за секунду. У суботу вдень у Карпатах, у неділю в західних, східних і південно-східних областях можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду

"8 – 9 квітня також утримається холодна погода. Уночі заморозки. Інтенсивність 0 – -5 градусів залишається, у Карпатах навіть -4 – -9 градусів. А в денні години +1 – +7 градусів практично у всіх областях", – підкреслила представниця Укргідрометцентру.

Синоптикиня додала, що 10 квітня вночі заморозки ще зберігаються, – 0 – -5 градусів. Удень +1 – +8 градусів. А 12 і 14 квітня трохи тепліше буде хіба що на Півдні, – +7 – +13 градусів.

Цікаво! Абсолютний мінімум температури, який фіксували в Україні у квітні за всю історію метеоспостережень, сягає -6 – -16 градусів. У Карпатах, Чернігівській, Сумській і Харківській областях – -17 – -22. На Львівщині та крайньому Півдні місцями -3 – -5 градусів.