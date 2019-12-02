В Киеве выпал снег: волшебные фото, видео

Киев вечером 2 декабря засыпало первым "зимним" снегом. Однако, пока легонько - толщина снежного покрова в столице достигает 2-3 сантиметра.

Снег в Киеве выпал из-за похолодания, которое накануне накрыло Украину. Сейчас температура воздуха в столице держится в пределах -1 и +1 градусов.

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Пользователи публикуют в соцсетях волшебные фото столицы, которая погрузилась в зимнюю сказку. На опубликованных фото видно, что снежный покров уже покрыл взлетные полосы и землю. Однако, на дорогах снег быстро тает.

Киев заснежило под вечер 2 декабря / Фото из инстаграма

Снег в Киеве выпал 2 декабря: видео

Киев засыпает снегом: видео

Уже завтра, 3 декабря, погода ухудшится, и в Киеве будет идти снег весь день. Синоптики также предупреждают о ночных заморозках до -8 градусов и гололедице.

3 декабря в Киевской области ожидается ночью умеренный, днем небольшой снег. Прогнозируют образование снежного покрова высотой 2-5 см. На дорогах – гололедица. Ухудшение погодных условий может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,

- отметили в КГГА.

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