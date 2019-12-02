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      В Киеве выпал снег: волшебные фото, видео

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      Киев засыпало снегом / ukrinform.ua

      Киев вечером 2 декабря засыпало первым "зимним" снегом. Однако, пока легонько - толщина снежного покрова в столице достигает 2-3 сантиметра.

      Снег в Киеве выпал из-за похолодания, которое накануне накрыло Украину. Сейчас температура воздуха в столице держится в пределах -1 и +1 градусов.

      Важно: В Украину идет непогода: где ждать сильный снег, гололед и порывы ветра

      Пользователи публикуют в соцсетях волшебные фото столицы, которая погрузилась в зимнюю сказку. На опубликованных фото видно, что снежный покров уже покрыл взлетные полосы и землю. Однако, на дорогах снег быстро тает.

      Киев заснежило под вечер 2 декабря / Фото из инстаграма

      Снег в Киеве выпал 2 декабря: видео

       

      Киев засыпает снегом: видео

       

      Уже завтра, 3 декабря, погода ухудшится, и в Киеве будет идти снег весь день. Синоптики также предупреждают о ночных заморозках до -8 градусов и гололедице.

      3 декабря в Киевской области ожидается ночью умеренный, днем небольшой снег. Прогнозируют образование снежного покрова высотой 2-5 см. На дорогах – гололедица. Ухудшение погодных условий может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,
      - отметили в КГГА.

       

      Как водителям ездить при гололеде: советы

      • Все нужно делать плавно: поворачивать руль, нажимать и отпускать педали.
      • Во время поездки максимально сконцентрируйтесь, не включайте в салоне музыку, попросите пассажиров помолчать.
      • Скорость движения должна быть низкой.
      • При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума.
      • Каждое торможение желательно предусмотреть заранее, также держите увеличенную дистанцию до других авто.
      • Повороты во время гололеда стоит проходить по максимально большому радиусу.
      Как приготовить рис для суши: полезные советы
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Киев замело снегом Новости Киева Погода
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