В Киеве выпал снег: волшебные фото, видео
Киев вечером 2 декабря засыпало первым "зимним" снегом. Однако, пока легонько - толщина снежного покрова в столице достигает 2-3 сантиметра.
Снег в Киеве выпал из-за похолодания, которое накануне накрыло Украину. Сейчас температура воздуха в столице держится в пределах -1 и +1 градусов.
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Пользователи публикуют в соцсетях волшебные фото столицы, которая погрузилась в зимнюю сказку. На опубликованных фото видно, что снежный покров уже покрыл взлетные полосы и землю. Однако, на дорогах снег быстро тает.
Киев заснежило под вечер 2 декабря / Фото из инстаграма
Снег в Киеве выпал 2 декабря: видео
Киев засыпает снегом: видео
Уже завтра, 3 декабря, погода ухудшится, и в Киеве будет идти снег весь день. Синоптики также предупреждают о ночных заморозках до -8 градусов и гололедице.
3 декабря в Киевской области ожидается ночью умеренный, днем небольшой снег. Прогнозируют образование снежного покрова высотой 2-5 см. На дорогах – гололедица. Ухудшение погодных условий может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,
- отметили в КГГА.
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- Все нужно делать плавно: поворачивать руль, нажимать и отпускать педали.
- Во время поездки максимально сконцентрируйтесь, не включайте в салоне музыку, попросите пассажиров помолчать.
- Скорость движения должна быть низкой.
- При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума.
- Каждое торможение желательно предусмотреть заранее, также держите увеличенную дистанцию до других авто.
- Повороты во время гололеда стоит проходить по максимально большому радиусу.