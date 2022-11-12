Да, военные отмечают, что, к сожалению, таких находок после захватчиков будет еще много.

Важно На освобожденной Херсонщине нашли тела гражданских с проломленными черепами

Страшные кадры из Снигиревки

Снигиревка была оккупирована российскими войсками до 10 ноября. Оказалось, что россияне в городе пытали местных жителей.

Обнародовали жуткие кадры помещения, где оккупанты издевались над украинцами. Там еще остается оборудование для зверств захватчиков и остатки их следов.

Пыточная в Снигиревке / Фото Стратком ВСУ:

Жуткие находки на Херсонщине

На деоккупированной Херсонской области нашли тела жертв российских оккупантов. Они лежали в погребе в поселке городского типа Бериславского района.

По предварительным данным, тела принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации. У них были проломлены черепа.

Вся Николаевская область – освобождена

В рамках контрнаступления ВСУ удалось почти полностью освободить из-под оккупации Николаевскую область. Это подтвердил глава местной ОВА Виталий Ким. Исключением являются только села на Кинбурнской косе.

Более того, водовод из Днепра – под нашим контролем. Вскоре Ким должен сообщить сроки возобновления поставок питьевой воды в Николаев.

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