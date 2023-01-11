В настоящее время улицы Киева убирают более 430 коммунальщиков и 300 единиц специальной техники. Как в столице борются с последствиями непогоды – расскажет 24 Канал.

Кстати говоря Аномальное тепло и внезапные морозы: какова погода в январе

Киев накрыл снегопад

Как рассказал глава КМВА Сергей Попко, все остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки обрабатывают противогололедными средствами.

Также к уборке улиц присоединили 105 единиц техники и почти 3500 работников управляющих компаний.

Призываю киевлян и гостей города быть сознательными и не мешать работе спецтехники. Без необходимости не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц,

– заявил Попко.



Коммунальщики убирают снег / фото КГГА



В Киеве чистят дороги от снега / фото КГГА



Как коммунальщики борются с непогодой / фото КГГА

В КГГА призвали водителей не пользоваться собственными авто без необходимости.

"Не создавайте пробок – у них также останавливается снегоуборочная техника", – подчеркнули власти.

В Киеве коммунальщики чистят дороги от снега: смотрите видео

В Киеве женщина вместе с собакой провалилась под лед

14 декабря в Дарницком районе Киева сотрудники подразделения спецназначения столичной полиции спасли женщину. Киевлянка вместе с собакой провалилась под лед. К счастью, их жизни ничего не угрожает.

Чтобы помочь женщине, спецназовцы взяли два буксировочных троса и веревку и связали их между собой. Один из них обвязался тросом, лег на лед и плашмя добрался до женщины с собакой, которая была от берега на расстоянии около 30 метров. В то время другие помогали спасателю выбраться с потерпевшими на берег.