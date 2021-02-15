В Стамбул пришел холодный фронт со снегопадом. В ночь субботы, 13 февраля, столицу Турции покрыло сильным снегом. Непогоду прогнозируют до четверга, 18 февраля.

Турецкая государственная метеорологическая служба и Центр координации катастроф муниципалитета Стамбула предупредили горожан, что снегопад может длиться 5 дней. Также прогнозируют сильное снижение температуры воздуха.

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Последствия непогоды

В воскресенье, 14 февраля, самый оживленный водный путь в Турции Босфор закрыли из-за плохой видимости. Этот путь разделяет Стамбул пополам. Компания Istanbul City Lines, которая перевозит пассажирские суда между двумя сторонами города, объявила, что все рейсы из-за непогоды, за исключением линии между портом Кабаташ и Принцевыми островами, отменены.

Снегопад в Турции / Фото Hurriyet.com

Шторм и снегопад привели к приостановке морского и пассажирского движения в Дарданеллах. Это – водный путь, соединяющий Эгейское море с Мраморным и Черным морями. В Чанаккале, где расположены Дарданеллы, губернаторство провинции распорядилось закрыть школы. Их планируют открыть 22 февраля.



Турция под снегом / Фото Hurriyet.com

Снегопад в Турции: смотрите видео

Когда случалось такое раньше

Ожидается, что снегопад будет таким же суровым, как в зимах 1987, 2002 и 2004 годов. Однако эксперты отмечают, что осадков в городе было мало, по сравнению с предыдущими годами. В 1987 году в Стамбуле была одна из худших зим, когда снег в некоторых местах достигал глубины 1 метра и люди сидели в своих домах.

Непогода в Турции / Фото Hurriyet.com



Турок на велосипеде / Фото Hurriyet.com

Снегопады в столице Турции / Фото Hurriyet.com

Какова ситуация в других регионах

В других городах Турции погода была преимущественно облачной, прогнозировали осадки для городов на побережье Эгейского моря, Черноморского региона и районов вблизи средиземноморской провинции Анталии.

В Чаталке, отдаленном районе на западе столицы, снег достиг глубины 20 сантиметров.

В районе Мрамора, в котором расположен Стамбул, падал снегопад и дождь. Там прогнозирую сильный ветер, со скоростью 80 километров в час.

Власти предостерегали от лавин в Восточном Причерноморье и на востоке Турции.

Ожидается, что снег в западной части Черноморского региона достигнет глубины около 30 сантиметров.

На северо-западные провинции Эдирне, Киркларели и Текирдаг 13 января снежило.

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