В провинцию Сивас в Турции пришли сильные снегопады и заносы. В результате непогоды более 300 населенных пунктов оказались заблокированными в снежной ловушке.

Источник: Управление автомобильных и транспортных служб Сивас

Доступ к 311 селам в Сивасе невозможен из-за снегопада и неблагоприятных погодных условий.

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Местами сугробы достигают 3-метровой высоты и под ними не видно домов, жители которых остаются в ловушке.

Снег заблокировал и дорогу к горнолыжному курорту Йылдыз. Однако коммунальщикам удалось ее расчистить.

Для расчистки дорог привлекли 140 спасателей и 93 транспортные средства:

32 грейдера;

22 трактора с ковшами;

6 бульдозеров;

7 снегоуборочных машин.

Турецкую провинцию Сивас засыпало снегом: Твиттер Sivas İl Özel İdare

Последствия снегопадов в Турции: смотрите видео

️ Beyaza bürünen Sivas'ın dört bir köşesinde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren; Sivas Belediyesi, Sivas İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerine kolaylıklar dilerim.‍♀️



Asılsız ihbarların gerçek bir hastaya ulaşmaya engel olduğunu unutmayalım. pic.twitter.com/OvjSQMlD6C — Salih AYHAN (@valisalihayhan) January 31, 2021

Sivas il genelinde kapanan köy yollarını açmak üzere, İdaremize bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Yıldızeli, Akpınar Beleni pic.twitter.com/XQrkFnvstb — Sivas İl Özel İdare (@Sivasilozelidar) January 31, 2021

Сильные снегопады накрыли провинцию Сивас в Турции: смотрите карту