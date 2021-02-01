На Турцию обрушился мощный снегопад: в ловушке оказались 300 городов и сел – фото, видео
В провинцию Сивас в Турции пришли сильные снегопады и заносы. В результате непогоды более 300 населенных пунктов оказались заблокированными в снежной ловушке.
Источник: Управление автомобильных и транспортных служб Сивас
Доступ к 311 селам в Сивасе невозможен из-за снегопада и неблагоприятных погодных условий.
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Местами сугробы достигают 3-метровой высоты и под ними не видно домов, жители которых остаются в ловушке.
Снег заблокировал и дорогу к горнолыжному курорту Йылдыз. Однако коммунальщикам удалось ее расчистить.
Для расчистки дорог привлекли 140 спасателей и 93 транспортные средства:
- 32 грейдера;
- 22 трактора с ковшами;
- 6 бульдозеров;
- 7 снегоуборочных машин.
Турецкую провинцию Сивас засыпало снегом: Твиттер Sivas İl Özel İdare
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Сильные снегопады накрыли провинцию Сивас в Турции: смотрите карту
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