У провінцію Сівас в Туреччині прийшли сильні снігопади та замети. У результаті негоди більш ніж 300 населених пунктів опинилися заблокованими у сніговій пастці.

Джерело: Управління автомобільних та транспортних служб Сівас Доступ до 311 сіл у Сівасі неможливий через снігопад та несприятливі погодні умови. Читайте також В "туристичній столиці" Туреччини розпочався гірськолижний сезон: що відомо про курорт Місцями замети сягають 3-метрової висоти й під ними не видно будинків, мешканці яких залишаються у пастці. Сніг заблокував і дорогу до гірськолижного курорту Йилдиз. Однак комунальникам вдалося її розчистити. Для розчищення доріг залучили 140 рятувальників та 93 транспортні засоби: 32 грейдери;

22 трактори з ковшами;

6 бульдозерів;

7 снігоприбиральних машин. Турецьку провінцію Сівас засипало снігом: Твіттер Sivas İl Özel İdare Наслідки снігопадів у Туреччині: дивіться відео ️ Beyaza bürünen Sivas'ın dört bir köşesinde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren; Sivas Belediyesi, Sivas İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerine kolaylıklar dilerim.‍♀️



Asılsız ihbarların gerçek bir hastaya ulaşmaya engel olduğunu unutmayalım. pic.twitter.com/OvjSQMlD6C — Salih AYHAN (@valisalihayhan) January 31, 2021 Sivas il genelinde kapanan köy yollarını açmak üzere, İdaremize bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Yıldızeli, Akpınar Beleni pic.twitter.com/XQrkFnvstb — Sivas İl Özel İdare (@Sivasilozelidar) January 31, 2021 Сильні снігопади накрили провінцію Сівас у Туреччині: дивіться карту