Мощные снегопады накрыли 7 февраля Нидерланды. Из-за непогоды остановилась работа аэропортов и железнодорожных вокзалов.

На улицах люди откапывают заснеженные машины и велосипеды. Коммунальщики работают без остановки.

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Синоптики прогнозируют, что на севере страны будет до -20 градусов. Власти призывают жителей страны не выезжать без особой нужды, ведь дороги очень скользкие и опасные. По всей стране уже зафиксировали более 100 аварий, но пострадавших нет.

Аэропорт города Эйндховен отменил все рейсы. В аэропорту "Схипхол" возле Амстердама, также отменили десятки рейсов. Также остановилось движение поездов и затруднено движение общественного транспорта. Автобусы ходят с задержками.

Непогода в Нидерландах / Фото "Укринформа"

Однако есть и те, кто искренне радуется снегопадам: дети вместе с родителями играют в снежки и лепят снеговиков. Те, кто рискуют выйти на улицы, одеваются в лыжные костюмы. По прогнозам синоптиков, такая погода в Нидерландах продержится около недели.