Снегопады наделали беды в Украине: две области остались без света

В пятницу, 14 декабря, из-за сильных снегопадов и порывов ветра обесточены 40 населенных пунктов в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

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"Бригадами облэнерго продолжается работа по восстановлению электроснабжения 40 населенных пунктов в двух областях, а именно в Черниговской – 38, а в Кировоградская – 2", – говорится в сообщении.

Напомним, 12 декабря, почти всю Украину накрыли мощные снегопады и метели. К примеру, в Херсоне вытаскивали авто с заблокированных трасс, в Киеве вообще не пускали фуры в город, а в Днепре люди опаздывали на работу из-за пробок.