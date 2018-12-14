Снігопади наробили лиха в Україні: дві області залишились без світла
У п'ятницю, 14 грудня, через сильні снігопади та пориви вітру знеструмлено 40 населених пунктів в Україні.
Про це повідомляє прес-центр ДСНС.
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"Бригадами обленерго триває робота з відновлення електропостачання 40 населених пунктів у двох областях, а саме у Чернігівській – 38, а у Кіровоградська – 2", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 грудня, майже всю Україну накрили потужні снігопади та заметілі. До прикладу, у Херсоні витягали авто з заблокованих трас, у Києві взагалі не пускали фури до міста, а в Дніпрі люди запізнювалися на роботу через затори.
Джерело: 24 Канал
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