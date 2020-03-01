Снести или реконструировать: какая судьба "хрущевок" в Киеве

В новом генеральном плане Киева вместо аварийных зданий планируют построить новые, а поствоенные снести. Что нужно, чтобы на месте построенных на скорую руку домов, выросли новые микрорайоны, выясняли корреспонденты 24 канала.

Домами, которые в народе называют "хрущевками", заселена половина Киева. Впрочем время эксплуатации их истек еще 30 лет назад, поэтому жить теперь во многих опасно.

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Трещины в стенах, облезлые балконы и почти прогнившие окна. Старые серые пятиэтажки уже давно отслужили свое, а построили их еще после войны. Таким образом в Советском Союзе хотели быстро решить проблему с жильем. Планировали использовать их только несколько лет, однако только сейчас эти дома хотят отправить в вечность.

Они устаревшие и в моральном, и в физическом смысле. Они не отвечают любым уже современным условиям. И ключевая составляющая – это два пути. Первый – реконструкция. Второй – снос этих "хрущевок" и возведение на местах этих старых зданий новых, современных,

– заявил мэр Виталий Кличко.

В КГГА рассказали, что в борьбе с "хрущевками" будут использовать опыт соседних стран, где также настроили дешевого жилья.

"Так называемый волновой метод. Когда определяется стартовый дом, строится стартовый дом и волновым методом отселяются жители", – пояснил директор Института Генерального плана Киева Сергей Броневицкий.

В спальном районе возле станции метро "Дорогожичи" все вокруг плотно застроено "хрущевками". В таком доме почти шестьдесят лет прожила и киевлянка Лариса. Рассказала, что дом старый, но родной. К новому генеральному плану Киева относится с осторожностью и опаской, потому что переезжать из обычного для себя района не готова.



Спальный район в Киеве

Эксперты заявили, что старое стоит заменять на новое как можно скорее, ведь из-за аварийности опасно для людей. Впрочем к представленному новому плану имеют много вопросов.

"Вся эта штука завязана только на один ресурс, которого в больших городах мало – земля. По закону новый дом должен быть в том же квартале, как минимум. То есть надо рядом найти тот самый дом. Или снести, например, один дом, построить там маневровый фонд и туда пересилить. Но остается еще вопрос коммуникации", – рассказал девелопер жилой и нежилой недвижимости Андрей Рыжиков.

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Однако сейчас эти идеи так и остаются красиво нарисованными на бумаге. Чтобы воплотить в жизнь следует сначала обновить законы, потому что нынешние не позволяют сносить дом, если нет согласия всех 100% его жителей. Поэтому сначала планируют уменьшить этот барьер в 75%, а потом уже искать инвесторов.