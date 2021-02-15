На штат Техас в Америке обрушилась снежная буря и сильные морозы. Из-за непогоды несколько миллионов жителей остались без электроэнергии.

Кроме этого, отменили тысячу авиарейсов. По данным метеорологов, в Техасе ожидают дальнейшее усиление снегопадов. Обратите внимание Несли 1,5 километра через сугробы: чрезвычайники помогли медикам спасти пациентку – видео Последствия непогоды Только в главном техасском аэропорту в Далласе отменили более 760 авиарейсов, еще 200 перелетов отменили в регионах штата.

На сайте специализированного портала о электроснабжения в Соединенных Штатах, Канаде и ЕС Power Outage говорится о том, что без света остались почти 2,7 миллиона человек.

При этом по всему штату и в дальнейшем продолжают отключать свет. Сейчас там 3 уровень опасности.

В полиции Техаса сообщили о более 120 ДТП на дороге за несколько дней. Шторм в Техасе: смотрите видео NBC News Чрезвычайная ситуация Как сообщает телеканал Fox News, президент Соединенных Штатов Джо Байден по просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта объявил на всей территории штата режим чрезвычайной ситуации на федеральном уровне.

Техас накрыла снежная буря / Фото АР