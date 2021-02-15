На штат Техас, що в Америці, обрушилася снігова буря і сильні морози. Через негоду кілька мільйонів жителів залишилися без електроенергії.

Крім цього, скасували тисячу авіарейсів. За даними метеорологів, в Техасі очікують подальше посилення снігопадів. Зверніть увагу Несли 1,5 кілометра через замети: надзвичайники допомогли медикам врятувати пацієнтку – відео Наслідки негоди Тільки у головному техаському аеропорту у Далласі скасували понад 760 авіарейсів, ще 200 перельотів скасували у регіонах штату.

На сайті спеціалізованого порталу про електропостачання в Сполучених Штатах, Канаді і ЄС Power Outage йдеться про те, що без світла залишилися майже 2,7 мільйона осіб.

При цьому, по всьому штаті і надалі продовжують відключати світло. Зараз там 3 рівень небезпеки.

У поліції Техасу повідомили про понад 120 ДТП на дорозі за декілька днів. Шторм у Техасі: дивіться відео NBC News Надзвичайна ситуація Як повідомляє телеканал Fox News, президент Сполучених Штатів Джо Байден на прохання губернатора Техасу Грега Ебботта оголосив на всій території штату режим надзвичайної ситуації на федеральному рівні.

Техас накрила снігова буря / Фото АР