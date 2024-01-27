На фотографиях видны снежные свитки. Исследователи метко назвали их снежными пончиками, но они похожи и на колечки из сухого завтрака, и на соленые снеки. Другое научное название – снежные рулоны или снежки ветра.

Смотрите также В Антарктиде заметили редкого белого пингвина: потрясающее видео с пернатым

Что такое снежные пончики и как их "пекут"

Это несколькослойные свертки снега, внутри которых обычно имеется пустота. Они могут быть как совсем небольшими – от нескольких сантиметров в диаметре, так и достаточно заметными – диаметром более метра, напоминая тюки сена на поле. Такое явление достаточно редкое, в том числе и для Антарктики, хотя встретить его можно не только здесь,

– пишут украинские ученые.

Снежные пончики в Антарктиде / Фото Сергей Глотов, Национальный антарктический научный центр

Чтобы из снега сформировался такой пончик, нужен целый ряд условий:

Должны быть два разных слоя снега. Первый, подмерзший или покрытый ледовой коркой, станет основой пончика. Второй слой укроет его сверху не прилипая. Для этого он должен быть свежим, рыхлым и мокрым.

Температура воздуха для "выпекания" должна быть несколько выше нуля градусов – близка к точке таяния льда.

Ветер не должен разрушить снежный рулон – разве что катить.

Идеально, если рядом будет склон, тогда рулон легче свернется.

Необходимость совпадения всех этих достаточно специфических условий как раз и делает снежные свитки уникальным явлением, которое нечасто увидишь. Поскольку в середине свертка снег – свежий и имеющий небольшую плотность, то он легко выветривается, оставляя отверстие (иногда оно образуется сразу при заворачивании снежного одеяла),

– отмечают в НАНЦ.

Еще украинские полярники выяснили, что через эти отверстия можно делать очень хорошие фотографии. И они действительно впечатляют!

Тем временем в Антарктиде вылупляются птенцы поморника. Милое видео можно посмотреть здесь.