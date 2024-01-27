На світлинах видно снігові сувої. Дослідники влучно назвали їх сніговими пончиками, але вони схожі і на колечки з сухого сніданку, і на солоні снеки. Інша наукова назва – снігові рулони або сніжки вітру.
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Що таке снігові пончики і як їх "печуть"
Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими – від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними – діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі. Таке явище є досить рідкісним, зокрема й для Антарктики, хоча зустріти його можна не лише тут,
– пишуть українські науковці.
Снігові пончики в Антарктиді / Фото Сергій Глотов, Національний антарктичний науковий центр
Щоб зі снігу сформувався такий пончик, потрібна ціла низка умов:
- Має бути два різні шари снігу. Перший, підмерзлий або вкритий льодовою кіркою, стане основою пончика. Другий шар укриє його зверху не прилипаючи. Для цього має бути свіжим, пухким та мокрим.
- Температура повітря для "випікання" має бути дещо вищою за нуль градусів – близька до точки танення льоду.
- Вітер не має зруйнувати сніговий рулон – хіба котити.
- Ідеально, якщо поруч буде схил, тоді рулон легше згорнеться.
Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш. Оскільки в середині згортка сніг – свіжий та має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри),
– зауважують у НАНЦ.
Іще українські полярники з'ясували, що через ці отвори можна робити дуже гарні світлини. І вони справді вражають!
Тим часом в Антарктиді вилуплюються пташенята поморника. Миле відео можна переглянути тут.