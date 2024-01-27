На світлинах видно снігові сувої. Дослідники влучно назвали їх сніговими пончиками, але вони схожі і на колечки з сухого сніданку, і на солоні снеки. Інша наукова назва – снігові рулони або сніжки вітру.

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Що таке снігові пончики і як їх "печуть"

Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими – від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними – діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі. Таке явище є досить рідкісним, зокрема й для Антарктики, хоча зустріти його можна не лише тут,

– пишуть українські науковці.

Снігові пончики в Антарктиді / Фото Сергій Глотов, Національний антарктичний науковий центр

Щоб зі снігу сформувався такий пончик, потрібна ціла низка умов:

Має бути два різні шари снігу. Перший, підмерзлий або вкритий льодовою кіркою, стане основою пончика. Другий шар укриє його зверху не прилипаючи. Для цього має бути свіжим, пухким та мокрим.

Температура повітря для "випікання" має бути дещо вищою за нуль градусів – близька до точки танення льоду.

Вітер не має зруйнувати сніговий рулон – хіба котити.

Ідеально, якщо поруч буде схил, тоді рулон легше згорнеться.

Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш. Оскільки в середині згортка сніг – свіжий та має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри),

– зауважують у НАНЦ.

Іще українські полярники з'ясували, що через ці отвори можна робити дуже гарні світлини. І вони справді вражають!

Тим часом в Антарктиді вилуплюються пташенята поморника. Миле відео можна переглянути тут.