22-річний житель Великої Британії зізнався у підпалі комерційного об’єкта в Лондоні, що мав зв’язок з Україною. Як повідомляється, він отримував оплату від іноземної розвідки, і ця справа, за словами прокурорів, має відношення до Росії. Про це передає 24 Канал, посилаючись на Reuters.

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Що відомо про справу підпалу підприємства, пов'язаного з Україною у Лондоні

Джейк Рівз визнав свою провину в суді Кроун у Вулвіджі, де йому поставили звинувачення у серйозному підпалі на території промислового комплексу в східному Лондоні. Він також визнав, що отримав матеріальні вигоди від іноземної розвідки згідно з новим британським законодавством про національну безпеку.

Також він спростував ще одне звинувачення щодо "акту, що загрожує життю людини або створює серйозний ризик для здоров'я чи безпеки громадськості".

Зверніть увагу! Раніше цього місяця інший підозрюваний, Ділан Ерл, також визнав свою провину в підпалі, а також у підготовці до злочинної діяльності. Справа Ерла, як і випадок Рівза, пов’язана з іноземними державами. Прокурори заявили, що його дії були на користь Росії, хоча подробиці обвинувального акта щодо Рівза наразі не були розголошені.

Ще троє осіб відмовилися визнавати свою провину у підпалі, а один не зробив жодної заяви щодо обвинувачення. У червні 2025 року відбудеться судовий процес щодо цих осіб, а вирок для Ерла та Рівза буде винесений після завершення суду.