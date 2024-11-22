22-летний житель Великобритании признался в поджоге коммерческого объекта в Лондоне, что имел связь с Украиной. Как сообщается, он получал оплату от иностранной разведки, и это дело, по словам прокуроров, имеет отношение к России. Об этом передает 24 Канал, ссылаясь на Reuters.

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Что известно о деле поджога предприятия, связанного с Украиной в Лондоне

Джейк Ривз признал свою вину в суде Кроун в Вулвидже, где ему предъявили обвинение в серьезном поджоге на территории промышленного комплекса в восточном Лондоне. Он также признал, что получил материальные выгоды от иностранной разведки согласно новому британскому законодательству о национальной безопасности.

Также он опроверг еще одно обвинение относительно "акта, угрожающего жизни человека или создающего серьезный риск для здоровья или безопасности общественности".

Обратите внимание! Ранее в этом месяце другой подозреваемый, Дилан Эрл, также признал свою вину в поджоге, а также в подготовке к преступной деятельности. Дело Эрла, как и случай Ривза, связано с иностранными государствами. Прокуроры заявили, что его действия были в пользу России, хотя подробности обвинительного акта в отношении Ривза пока не были разглашены.

Еще три человека отказались признавать свою вину в поджоге, а один не сделал никакого заявления по обвинению. В июне 2025 года состоится судебный процесс в отношении этих лиц, а приговор для Эрла и Ривза будет вынесен после завершения суда.