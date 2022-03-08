Первая леди призвала их "снять наконец белые перчатки", ведь "сохранить нейтралитет все равно не удастся". Об этом она написала на своей странице в социальных сетях.

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Закройте небо! Потому что следующим Путин может прийти к вам. Закройте небо, а на земле мы сами справимся,

– отметила Елена Зеленская.

Жена президента показала, что Украина хочет мира, но будет обороняться и никогда не капитулирует.

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