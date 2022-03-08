Перша леді закликала їх "зняти нарешті білі рукавички", адже "зберегти нейтралітет все одно не вдасться". Про це вона написала на своїй сторінці у соціальних мережах.
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Закрийте небо! Бо наступним Путін може прийти до вас. Закрийте небо, а на землі ми самі впораємося,
– зазначила Олена Зеленська.
Дружина президента засвідчила, що Україна хоче миру, але оборонятиметься й ніколи не капітулює.
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