В Верховной Раде не видят оснований для разрешения выезжать за границу определенной категории призывников. Об этом заявил нардеп и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Рекомендуем Война еще не закончилась: эксперты спрогнозировали, кого будут мобилизовать дальше в Украине

В Раде постоянно поднимают вопрос выезда призывников за границу

Пока этот вопрос не решен. Будет ли он решен в ближайшее время – у меня такой уверенности нет, учитывая дискурсивность и остроту,

– отметил политик.

Он подчеркнул, что вопрос выезда за границу призывников конкретных категорий постоянно поднимается в Верховной Раде.

В частности, кое-кто выступает за то, чтобы разрешить выезд морякам. За границей представители этой профессии сейчас очень нужны. По словам Вениславского, мотивация инициаторов состоит в том, что моряки должны иметь право выезжать, чтобы зарабатывать деньги для государства.

К теме Выезд студентов за границу: кого не выпускают из Украины и что хочет изменить Залужный

Зеленский отреагировал на петицию о выезде призывников без военного опыта

Ранее украинцы проголосовали за петицию о разрешении выезда за границу мужчин призывного возраста, которые не имеют военного опыта. Президент Владимир Зеленский уже на нее отреагировал. Он отметил, что в условиях военного положения это невозможно.

Это может вас заинтересовать – возле Луганска россияне продолжают принудительную мобилизацию: видео