У Верховній Раді не бачать підстав для дозволу виїжджати за кордон певній категорії призовників. Про це заявив нардеп та член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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У Раді постійно підіймають питання виїзду призовників за кордон

Поки це питання не вирішено. Чи буде його вирішено найближчим часом – в мене такої впевненості немає, зважаючи на дискурсивність та гостроту,

– зазначив політик.

Він зазначив, що питання виїзду за кордон призовників конкретних категорій постійно підіймають у Верховній Раді.

Зокрема, дехто виступає за те, аби дозволити виїзд морякам. За кордоном представники цієї професії зараз дуже потрібні. За словами Веніславського, мотивація ініціаторів полягає в тому, що моряки повинні мати право виїжджати, щоб заробляти гроші для держави.

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Зеленський відреагував на петицію про виїзд призовників без військового досвіду

Раніше українці проголосували за петицію про дозвіл виїзду за кордон чоловіків призовного віку, які не мають військового досвіду. Президент Володимир Зеленський вже на неї відреагував. Він зазначив, що в умовах воєнного стану це неможливо.

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