В Україні продовжили воєнний стан до 21 листопада, а разом із ним – мобілізацію. Тож усе частіше українські чоловіки задумуються над тим, чи є механізми спрощеного виїзду за кордон для тих, у кого відсутній військовий досвід.

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Чи зможуть виїжджати чоловіки без військового досвіду

І саме на петицію, яка стосувалась такої категорії чоловіків, відреагував Володимир Зеленський. На сайті президента опублікували відповідь, в якій він пояснив, чи мають можливість покидати нашу державу ті військовозобов'язані чоловіки, які не можуть похизуватись досвідом служіння у війську.

Президент України неодноразово підкреслив, що громадяни нашої держави не можуть бути позбавленими свободи пересування. Водночас він нагадав, що з 24 лютого 2022 року запроваджений воєнний стан. І згідно з ним, права та свободи українців можуть обмежуватись. Тут він посилається на статтю 33 Конституції України.

Відтак, скасувати обмеження, зокрема пов'язані з можливістю виїзду за кордон чоловіків без військового досвіду, можна буде лише після завершення воєнного стану. Водночас Зеленський звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Очільника Кабміну він попрохав опрацювати питання, які підіймались у петиції.