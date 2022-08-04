У відомстві пояснили, що виїзд за межі України таким чоловікам дозволяється, проте лише у тому випадку, якщо у наявності є документи, які підтверджують тимчасову непридатність до служби.

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Це прописано у 3 абзаці 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Хто не підлягає призову на військову службу

Призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов’язані, у яких встановили інвалідність. Або ж ті громадяни, яких військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я.

Максимальний термін, на який можуть дати таку відстрочку – до 6 місяців. Після закінчення терміну необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію.

Загалом такі військовозобов'язані можуть виїжджати за кордон.

Дозволяється виїзд за межі України за умови наявності підтверджуючих документів,

– мовиться в повідомленні.

Чи продовжиться мобілізація після 23 серпня

Зараз воєнний стан в Україні встановлений до 23 серпня. Відповідно, загальна мобілізація теж діє до 23 серпня. Офіційної інформації про те, чи продовжать загальну мобілізацію та воєнний стан після цієї дати поки що немає. Скоріше за все, це відбудеться, оскільки усі події на фронті свідчать про те, що бойові дії триватимуть щонайменше до зими.

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