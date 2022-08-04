В ведомстве пояснили, что выезд за пределы Украины таким мужчинам разрешается, однако только в том случае, если есть документы, подтверждающие временную непригодность к службе.

К теме Мобилизация в Украине: кто может повторно получить повестку в военкомат

Это прописано в 3 абзаце 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто не подлежит призыву на военную службу

К призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, которым установили инвалидность. Или те граждане, которых военно-врачебная комиссия признала временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Максимальный срок, на который могут дать отсрочку – до 6 месяцев. По истечении срока необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию.

В целом, такие военнообязанные могут выезжать за границу.

Разрешается выезд за пределы Украины при наличии подтверждающих документов,

– говорится в сообщении.

Продолжится ли мобилизация после 23 августа

В настоящее время военное положение в Украине установлено до 23 августа. Соответственно, всеобщая мобилизация тоже действует до 23 августа. Официальной информации о том, продолжат ли общую мобилизацию и военное положение после этой даты, пока нет. Скорее всего, это произойдет, поскольку все события на фронте свидетельствуют о том, что боевые действия будут продолжаться, по меньшей мере, до зимы.

К теме – россияне перекидывали технику из Крыма, но ВСУ уже разобрались: смотрите видео