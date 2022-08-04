Если у вас есть веские причины, то вы имеете право отказаться от получения повестки. Но это не значит, что вам ее не вручат повторно. Юрист рассказал, при каких условиях это может произойти.

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В Украине практикуют повторное вручение повесток

Юрист Ростислав Кравец прежде всего заметил, что в нашем государстве действует механизм, предусматривающий повторное вручение повесток. Речь идет о тех, кто:

при определенных обстоятельствах не получил ее;

должен предоставить уточненные данные призывника;

должен пройти военно-врачебную комиссию, чтобы выяснить пригодность к службе в армии.

Но это еще не все. Повторную повестку могут вручить тем, кто не явился в военкомат. Заметим, что в повестке всегда указывается время и дата, когда вам нужно прийти. Так что лучше не нарушать сроки.

За уклонение ожидает ответственность

Следует также помнить об уголовной и административной ответственности. Они предусмотрены для тех, кто либо вообще уклоняется от прохождения военной службы, либо не прибывает в военкомат после получения повестки.

Если вы не прибыли в территориальный центр комплектования во время, указанное в повестке, вас ожидает штраф. Речь идет о взыскании в размере от 3 400 до 5 100 гривен. Но это не значит, что можно откупиться. После уплаты штрафа вас должны доставить в военкомат.

Не следует быть легкомысленным, ведь уклоняющихся также может ожидать наказания согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины. Оно предусматривает заключение на срок от 3 до 5 лет.

Однако даже уплата штрафа или арест не освобождают военнообязанного от мобилизации,

– подчеркивает Кравец.

Ранее пограничники пролили свет на выезд за границу для определенной категории мужчин. Речь идет о тех, кто ограниченно годен к военной службе. Как выяснилось, они также не имеют права покидать пределы государства во время военного положения. Связано это с тем, что разрешение для соответствующей категории не предусмотрено статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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