Якщо у вас є вагомі причини, то ви маєте право відмовитись від отримання повістки. Але це не означає, що її вам не вручать повторно. Юрист розповів, за яких умов це може відбутись.

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В Україні практикують повторне вручення повісток

Юрист Ростислав Кравець передовсім зауважив, що у нашій державі діє механізм, який передбачає повторне вручення повісток. Мовиться про тих, хто:

за певних обставин не отримав її;

має надати уточнені дані призовника;

повинен пройти військово-лікарську комісію, щоб з'ясувати придатність до служби у війську.

Але і це ще не все. Повторну повістку можуть вручити тим, хто не з'явився до військкомату. Зауважимо, що у повістці завжди вказується час і дата, коли ви повинні прийти. Тож краще не порушувати терміни.

За ухиляння очікує відповідальність

Слід також пам'ятати про кримінальну й адміністративну відповідальність. Вони передбачені для тих, хто або взагалі ухиляється від проходження військової служби, або не прибуває до військкомату після отримання повістки.

Якщо ви не прибули до територіального центру комплектування у час, зазначений у повістці, на вас очікує штраф. Мовиться про стягнення у розмірі від 3 400 до 5 100 гривень. Але це не означає, що можна відкупитись. Опісля сплати штрафу вас повинні доставити до військкомату.

Легковажити не слід, адже на ухилянтів також може очікувати покарання згідно зі Статтею 336 Кримінального кодексу України. Воно передбачає ув'язнення терміном від 3 до 5 років.

Проте навіть сплата штрафу чи арешт не звільняють військовозобов’язаного від мобілізації,

– наголошує Кравець.

Раніше прикордонники пролили світло на виїзд за кордон для певної категорії чоловіків. Мовиться про тих, хто обмежено придатний до військової служби. Як з'ясувалось, вони також не мають права покидати межі держави під час воєнного стану. Пов'язано це з тим, що дозвіл для відповідної категорії не передбачений статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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