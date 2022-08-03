Наразі немає офіційної інформації, чи продовжать загальну мобілізацію та воєнний стан після 23 серпня. Але можна припустити, що це відбудеться.
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Воєнний стан і мобілізацію можуть продовжити після 23 серпня
Верховна Рада, ймовірно, ухвалить це рішення, адже цього вимагають обставини. Раніше Президент Володимир Зеленський і міністр оборони Олексій Резніков заявили, що війна в Україні ще триватиме. Найоптимістичніший варіант – це до кінця 2022 року.
Війна росії з Україною: головне від Генштабу
- На Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи провели тренування у своєму генштабі. росіяни використовують територію білорусі для перекидання ДРГ на територію України.
- На Сіверському напрямку ворог обстрілював позиції ЗСУ зі ствольної артилерії та проводив повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
- На Слобожанському напрямку окупанти утримують зайняті території та намагаються не допустити просування ЗСУ.
- На Харківському напрямку ворог обстрілював райони 13 населених пунктів. Окупанти хотіли просунутись у напрямку Кочубеївка – Дементіївка, але отримали відсіч та відійшли.
- На Слов'янському напрямку обстріли зафіксували біля 9 населених пунктів. Ворожа ДРГ намагалася проводити розвідку в районі на південь Мазанівки, але ЗСУ знешкодили їх.
- На Бахмутському напрямку загарбники обстрілювали з артилерії райони 7 населених пунктів. Ворог завдав авіаударів поблизу Семигір'я та Білогорівки. Окупанти наступали на 5 напрямках, але зазнали невдачі. На напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бої тривають.
- На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки та намагався покращити тактичне положення, але безрезультатно.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано неподалік 8 населених пунктів.
- На Південнобузькому напрямку ворог атакував позиції ЗСУ із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 14 населених пунктів. Він застосував авіацію для удару поблизу урочища Плотницьке. Окрім того, росіяни проводять повітряну розвідку.
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