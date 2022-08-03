Наразі немає офіційної інформації, чи продовжать загальну мобілізацію та воєнний стан після 23 серпня. Але можна припустити, що це відбудеться.

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Воєнний стан і мобілізацію можуть продовжити після 23 серпня

Верховна Рада, ймовірно, ухвалить це рішення, адже цього вимагають обставини. Раніше Президент Володимир Зеленський і міністр оборони Олексій Резніков заявили, що війна в Україні ще триватиме. Найоптимістичніший варіант – це до кінця 2022 року.

Війна росії з Україною: головне від Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи провели тренування у своєму генштабі. росіяни використовують територію білорусі для перекидання ДРГ на територію України.

На Сіверському напрямку ворог обстрілював позиції ЗСУ зі ствольної артилерії та проводив повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку окупанти утримують зайняті території та намагаються не допустити просування ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог обстрілював райони 13 населених пунктів. Окупанти хотіли просунутись у напрямку Кочубеївка – Дементіївка, але отримали відсіч та відійшли.

На Слов'янському напрямку обстріли зафіксували біля 9 населених пунктів. Ворожа ДРГ намагалася проводити розвідку в районі на південь Мазанівки, але ЗСУ знешкодили їх.

На Бахмутському напрямку загарбники обстрілювали з артилерії райони 7 населених пунктів. Ворог завдав авіаударів поблизу Семигір'я та Білогорівки. Окупанти наступали на 5 напрямках, але зазнали невдачі. На напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бої тривають.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки та намагався покращити тактичне положення, але безрезультатно.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано неподалік 8 населених пунктів.

На Південнобузькому напрямку ворог атакував позиції ЗСУ із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 14 населених пунктів. Він застосував авіацію для удару поблизу урочища Плотницьке. Окрім того, росіяни проводять повітряну розвідку.

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