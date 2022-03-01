По мнению чиновника, впоследствии это "традиционное развлечение" оккупантов будет заканчиваться. Об этом советник председателя ОП Алексей Арестович заявил 1 марта, сообщает 24 канал.

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Как вы видите снижается интенсивность ракетных ударов, потому что противник использовал по меньшей мере две трети своего ракетного потенциала,

– говорит советник главы ОП.

Обращение Арестовича: смотрите видео

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