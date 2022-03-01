На думку чиновника, згодом ця "традиційна розвага" окупантів закінчуватиметься. Про це радник голови ОП Олексій Арестович заявив 1 березня, повідомляє 24 канал.

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Як ви бачите знижується інтенсивність ракетних ударів, тому що супротивник використав щонайменше дві третини свого ракетного потенціалу,

– каже радник глави ОП.

Звернення Арестовича: дивіться відео