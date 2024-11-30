Если такие предложения и есть на Западе, то Украина пока не собирается менять свою политику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского Sky News.

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Будет ли Украина усиливать мобилизацию

Зеленский подтвердил, что на Западе говорят о недостаточной мобилизации в Украине. Однако он подчеркивает, что людей в армии достаточно, не хватает оружия. Причину медленных поставок он видит в бюрократии.

Партнеры говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые они не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня Европа и Соединенные Штаты полностью оснастили две с половиной бригады,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что численность ВСУ устанавливается с учетом необходимости сохранить как можно больше жизней. Зеленский продолжает настаивать партнерам дать Украине больше оружия, а не давить на мобилизацию.

Кто-то спросил меня о мобилизации, и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и тому подобное. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел на смерть без оружия?

– добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что мобилизационная политика Украины – дело Украины. Партнеры должны выполнять свою роль.

Зеленский ответил журналистам на вопрос о мобилизации: смотрите видео