Кого именно, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Комитет Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки.

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Военный учет женщин

28 ноября на заседании Комитета рекомендовали Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу законопроект №12076 "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей взятия граждан Украины на воинский учет призывников и их медицинского осмотра во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки".

Этот законопроект предусматривает, что женщины, которые изъявили желание проходить базовую военную службу, берутся на воинский учет призывников.

После прохождения базовой военной службы – берутся на воинский учет военнообязанных,

– отметили в Комитете.

Заметим, согласно действующему законодательству, сейчас взятию на воинский учет подлежат женщины, которые получили медицинскую и фармацевтическую специальность.