Кого саме, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Комітет Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки.

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Військовий облік жінок

28 листопада на засіданні Комітету рекомендували Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу законопроєкт №12076 "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки".

Цей законопроєкт передбачає, що жінки, які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників.

Після проходження базової військової служби – беруться на військовий облік військовозобов'язаних,

– зазначили в Комітеті.

Зауважимо, згідно з чинним законодавством, наразі взяттю на військовий облік підлягають жінки, які здобули медичну та фармацевтичну спеціальність.