Нардепы приняли законопроект №9281, уменьшающий предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

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Что это значит Ранее на военный учет военнообязанных принимали граждан Украины, достигших 27-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников. Снижение призывного возраста до 25 лет означает, что на военный учет военнообязанных будут принимать те, кому исполнилось 25 или 26 лет. Это позволит призывать их в рамках всеобщей мобилизации.

Что изменилось с принятием нового законопроекта

Раньше, если призывник не проходил срочную военную службу, то при достижении предельного возраста, то есть 27 лет, он становился военнообязанным. При достижении 27 лет он должен был явиться в Территориальный центр комплектации и социальной поддержки, пройти ВВК и получить новый военно-учетный документ – временное удостоверение военнообязанного.

А теперь, со снижением предельного возраста, мужчины в возрасте 25 и 26 лет, не проходившие военную службу, тоже приобретают статус военнообязанных.

Справка. В Украине юноши в 17 лет при приписке к призывным участкам в ТЦК и СП получают статус призывника и соответствующее приписное удостоверение и подлежат призыву на срочную военную службу. Не все они проходят срочную службу по разным причинам, однако при предельном возрасте каждый из них становится военнообязанным.

Что делать, если вам исполнилось 25 лет

При достижении 25 лет призывники должны явиться в Территориальные центры комплектации и социальной поддержки для замены удостоверений о приписке на временные удостоверения. Без такого удостоверения эта категория мужчин не может трудоустроиться, поступить в учебное заведение или изменить место жительства. И так теперь по закону мужчин в возрасте от 25 лет могут мобилизовать.