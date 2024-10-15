Однако со снижением верхнего предела мобилизации с 60 до 50 лет диаметрально противоположная ситуация. Подробнее 24 Каналу рассказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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О снижении призывного возраста с 25 до 18 лет

Кроме дискуссий в индивидуальном порядке и обсуждений отдельными политиками в публичной сфере, какой-то политики по реализации идеи о снижении призывного возраста с 25 до 18 лет пока нет. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно об этом заявлял.

Обратите внимание! В то же время командир 13 бригады Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский высказал мнение, что мобилизационный возраст в Украине надо снизить до 21 года для повышения эффективности войска.

Показательна дискуссия в Верховной Раде относительно бывших ограниченно годных мужчин, которые получили статус военнообязанных и призывались на военную службу. Тогда некоторые нардепы практически ежедневно призывали обеспечить приведение в соответствие с общей возрастной рамкой тех, кого можно мобилизовать.

Если даже от кого-то поступит такое предложение и будет формализовано в контексте законодательной инициативы, я не готов сказать, что соберется достаточное количество голосов,

– отметил Федор Вениславский.

Есть 3 категории военнообязанных мужчин, которых могут мобилизовать до 25 лет:

проходили военную кафедру и являются офицерами запаса;

отслужили срочную службу;

прошли ВВК и теперь признаны годными.

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О снижении призывного возраста с 60 до 50 лет

По словам Вениславского, инструкторы в тренинговых центрах рассказывают, что военнослужащие от 50 до 60 лет из-за возрастных особенностей не способны выполнять боевые задачи с такой эффективностью, которой от них ожидает руководство.

Возникали ситуации, когда ТЦК мобилизовали граждан такого возраста. Они проходили обучение и получали статус военнослужащих со всеми социальными выплатами и льготами, но командиры военных подразделений, особенно тех, которые выполняют задачи на переднем крае, не хотели их брать.

Якобы и подготовили людей, а их применение в боевых подразделениях не было возможным. Соответственно позиция Генштаба – ограничить призыв тех, кому сегодня более 50 лет. Брать их только на дефицитные специальности, если нет специалистов, или на специальности, которые предусматривают обеспечение.

"Но вакансий в таких тыловых подразделениях обеспечения нет. Поэтому, я думаю, что в настоящее время текущая ситуация с призывом 50+ очень вялая", – отметил Федор Вениславский.