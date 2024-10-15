Однак зі зниженням верхньої межі мобілізації з 60 до 50 років діаметрально протилежна ситуація. Детальніше 24 Каналу розповів член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Про зниження призовного віку з 25 до 18 років

Окрім дискусій в індивідуальному порядку та обговорень окремими політиками в публічній сфері, якоїсь політики щодо реалізації ідеї про зниження призовного віку з 25 до 18 років натепер немає. Президент України Володимир Зеленський неодноразово про це заявляв.

Зверніть увагу! Водночас командир 13 бригади Нацгвардії "Хартія" Ігор Оболєнський висловив думку, що мобілізаційний вік в Україні треба знизити до 21 року для підвищення ефективності війська.

Показовою є дискусія у Верховній Раді щодо колишніх обмежено придатних чоловіків, які отримали статус військовозобов'язаних та призивалися на військову службу. Тоді деякі нардепи практично щодня закликали забезпечити приведення у відповідність до загальної вікової рамки тих, кого можна мобілізувати.

Якщо навіть від когось надійде така пропозиція і буде формалізована в контексті законодавчої ініціативи, я не готовий сказати, що збереться достатня кількість голосів,

– зазначив Федір Веніславський.

Є 3 категорії військовозобов'язаних чоловіків, яких можуть мобілізувати до 25 років:

проходили військову катедру та є офіцерами запасу;

відслужили строкову службу;

пройшли ВЛК і тепер визнані придатними.

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Про зниження призовного віку з 60 до 50 років

За словами Веніславського, інструктори в тренінгових центрах розповідають, що військовослужбовці від 50 до 60 років через вікові особливості не здатні виконувати бойові завдання з такою ефективністю, якої від них очікує керівництво.

Виникали ситуації, коли ТЦК мобілізували громадян такого віку. Вони проходили навчання та отримували статус військовослужбовців з усіма соціальними виплатами й пільгами, але командири військових підрозділів, особливо тих, які виконують завдання на передньому краї, не хотіли їх брати.

Нібито і підготували людей, а їх застосування в бойових підрозділах не було можливим. Відповідно позиція Генштабу – обмежити призов тих, кому сьогодні більш як 50 років. Брати їх тільки на дефіцитні спеціальності, якщо немає фахівців, або на спеціальності, які передбачають забезпечення.

"Але вакансій в таких тилових підрозділах забезпечення немає. Тому, я думаю, що на цей час поточна ситуація з призовом 50+ дуже в'яла", – наголосив Федір Веніславський.