Таку думку в інтерв'ю УП висловив командир 13 бригади Нацгвардії "Хартія", полковник Ігор Оболєнський.

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Як комбриг "Хартії" пояснив позицію щодо мобілізації з 21 року

Оболєнський зазначив, що чим більше зараз нашої молоді відчує, що таке війна, тим легше Україні буде далі.

Важкі часи народжують сильних людей. Чим більше народ відчує весь негатив зараз, який є, тим будемо ефективніші в майбутньому,

– сказав комбриг "Хартії".

На апелювання журналіста, який посилався на дані демографів, про те, що якщо мобілізувати молодь, то в Україні не буде кому жити, Ігор Оболєнський відповів, що тотальної смерті на фронті немає, а українське військо ефективне.

"Дуже багато людей воює, хлопців повертається. Навіть і зараз. У мене є сержанти, солдати, які три – чотири рази були поранені. Але вони живі та вони повертаються знову в стрій", – пояснив військовий.

Полковник також зазначив, що в української армії виходить зберігати людей, бо командування ефективно планує свої дії, а в особового складу є довіра до командування і до системи, до держави, до головкома.

І навіть якщо це буде 20 – 21 рік, це буде набагато ефективніше, тому що це молодь, яка зайде, яка відчує на себе негатив цієї війни, створить професійну армію, і далі ми будемо знищувати противника,

– пояснив командир бригади "Хартія".

Чому, на думку Оболєнского, мобілізація має бути саме з 21 року

Військовий зазначив, що він випускався у 21 рік з інституту військового і вже починав свою службу з цього віку.

"В цей вік ти більш свідомий, ніж у 18 років. Ти більше розумієш життя, ти більше побачив, і тим паче зараз наша молодь, яка вже відчула на себе ці ракети, ці "Шахеди"", – пояснив комбриг "Хартії".

Ігор Оболєнський також підкреслив, що його завдання також полягає у тому, щоб створити такі умови, щоб він не переживав, що його діти можуть прийти в армію, і про них хтось не подбає.

Полковник підкреслив, що для нього мотивація кожного ранку вставати, робити цю державу набагато кращою, в тому числі й військо.