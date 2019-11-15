Снижение тарифов на перевозку грузов станет стимулом для развития Укрзализныци, – эксперт

Решение снизить тарифы на грузовые перевозки " Укрзализныци всего на 10% приведет к долгосрочному положительному эффекту, поскольку станет стимулом для развития и оптимизации перевозчика. Так заявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков во время круглого стола в УНИАН.

Об этом сообщил Апостроф.

Каленков также перечислил условия, при которых снижение тарифов не создаст стрессовый эффект для перевозчика, среди них:

► Субсидирование пассажирских перевозок из бюджета,

► А также отмена или возврат отдельных налогов для Укрзализныци.

"Субсидирование пассажирских перевозок должно быть, наверное, за счет государства, и налог на землю должен быть возвращен в Укрзализныцю. Но должно ставиться условие, что во время кризиса во всех отраслях нужно рассматривать вопрос снижения тарифов Укрзализныци, сделать эксперимент – снизить тарифы на 10%. Это даст дополнительный стимул Укрзализныце улучшать свою внутреннюю эффективность", – уточнил эксперт.

При этом Каленков отметил, что в данный момент "Укрзализныця" как монополист не заинтересована в подобных решениях.

"Укрзализныця", вместо того, чтобы искать эффективность внутри компании, а таких запасов у них очень много, пытается переложить бремя финансирования своих операций на грузоотправителей", – отметил он.