Снижение тарифов на перевозку грузов станет стимулом для развития Укрзализныци, – эксперт
Решение снизить тарифы на грузовые перевозки " Укрзализныци всего на 10% приведет к долгосрочному положительному эффекту, поскольку станет стимулом для развития и оптимизации перевозчика. Так заявил президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков во время круглого стола в УНИАН.
Об этом сообщил Апостроф.
Каленков также перечислил условия, при которых снижение тарифов не создаст стрессовый эффект для перевозчика, среди них:
► Субсидирование пассажирских перевозок из бюджета,
► А также отмена или возврат отдельных налогов для Укрзализныци.
"Субсидирование пассажирских перевозок должно быть, наверное, за счет государства, и налог на землю должен быть возвращен в Укрзализныцю. Но должно ставиться условие, что во время кризиса во всех отраслях нужно рассматривать вопрос снижения тарифов Укрзализныци, сделать эксперимент – снизить тарифы на 10%. Это даст дополнительный стимул Укрзализныце улучшать свою внутреннюю эффективность", – уточнил эксперт.
При этом Каленков отметил, что в данный момент "Укрзализныця" как монополист не заинтересована в подобных решениях.
"Укрзализныця", вместо того, чтобы искать эффективность внутри компании, а таких запасов у них очень много, пытается переложить бремя финансирования своих операций на грузоотправителей", – отметил он.