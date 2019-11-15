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      Зниження тарифів на перевезення вантажів стане стимулом для розвитку Укрзалізниці, – експерт

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      Тарифи на вантажоперевезення слід знижувати / vcrti.com.ua

      Рішення знизити тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці всього на 10% призведе до довгострокового позитивного ефекту, оскільки стане стимулом для розвитку та оптимізації перевізника. Так заявив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков під час круглого столу в УНІАН.

      Про це повідомив Апостроф.

      Каленков також перерахував умови, за яких зниження тарифів не створить стресовий ефект для перевізника, серед них:

      ► Субсидування пасажирських перевезень з бюджету,
      ► А також скасування або повернення окремих податків для Укрзалізниці.

      "Субсидування пасажирських перевезень має бути, напевно, коштом держави, і податок на землю повинен бути повернутий в Укрзалізницю. Але має ставитися умова, що під час кризи у всіх галузях потрібно розглядати питання зниження тарифів Укрзалізниці, зробити експеримент – знизити тарифи на 10%. Це дасть додатковий стимул Укрзалізниці покращувати свою внутрішню ефективність", – уточнив експерт.

      При цьому Каленков зазначив, що в даний момент Укрзалізниця як монополіст не зацікавлена в подібних рішеннях.

      "Укрзалізниця, замість того, щоб шукати ефективність всередині компанії, а таких запасів у них дуже багато, намагається перекласти тягар фінансування своїх операцій на вантажовідправників", – зауважив він.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Укрзалізниця
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