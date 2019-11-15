Зниження тарифів на перевезення вантажів стане стимулом для розвитку Укрзалізниці, – експерт

Рішення знизити тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці всього на 10% призведе до довгострокового позитивного ефекту, оскільки стане стимулом для розвитку та оптимізації перевізника. Так заявив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков під час круглого столу в УНІАН.

Про це повідомив Апостроф.

Каленков також перерахував умови, за яких зниження тарифів не створить стресовий ефект для перевізника, серед них:

► Субсидування пасажирських перевезень з бюджету,

► А також скасування або повернення окремих податків для Укрзалізниці.

"Субсидування пасажирських перевезень має бути, напевно, коштом держави, і податок на землю повинен бути повернутий в Укрзалізницю. Але має ставитися умова, що під час кризи у всіх галузях потрібно розглядати питання зниження тарифів Укрзалізниці, зробити експеримент – знизити тарифи на 10%. Це дасть додатковий стимул Укрзалізниці покращувати свою внутрішню ефективність", – уточнив експерт.

При цьому Каленков зазначив, що в даний момент Укрзалізниця як монополіст не зацікавлена в подібних рішеннях.

"Укрзалізниця, замість того, щоб шукати ефективність всередині компанії, а таких запасів у них дуже багато, намагається перекласти тягар фінансування своїх операцій на вантажовідправників", – зауважив він.