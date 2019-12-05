03:45
5 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      19:46, 4 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Что это было?
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Снижение тарифов уже происходит: Оржель рассказал, когда украинцы ощутят изменения

      Что это было? 11 Читати новину українською

      О снижении тарифов и новом договоре с Россией – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

      В конце ноября в Вене между Украиной и Россией состоялся очередной раунд переговоров о транзите газа. Правда, на этот раз в двустороннем формате. Еврокомиссия в переговорах участия не принимала.

      Интересно! Месть США: как Луценко втянул Украину в международный скандал

      Стороны искали компромисс по заключению нового договора на транзит газа. Так как действующий десятилетний договор истекает в этом году. Ранее в "Газпроме" заявляли, что прислали "Нафтогазу" предложение о заключении нового годового соглашения на транзит газа, или же продлении действующих контрактов. Но только в случае, если Украина откажется от претензий в Стокгольмском арбитраже.

      В украинском правительстве такое предложение называют неприемлемым и призывают "Газпром" оплатить долг. Кроме этого, Украина и ЕС настаивают, что новый контракт должны заключить по европейским правилам. Следующий раунд переговоров должен состояться 5 декабря.


      Следующий раунд переговоров должен состояться 5 декабря

      Президент сказал снизить тарифы. Это реально?

      – Логика такова: на рынке газа происходит определенное уменьшение из-за рыночных факторов. То есть больше предложение и меньше спроса. И европейский тренд относительно снижения тарифов. И импортный газ мы закупаем дешевле. А это значит, что соответствующие решения у нас есть от Кабмина. Он определяет четыре индикатора и по наименьшим выбирается цена для населения.

      То есть должно идти снижение цен и для обычных потребителей, и для предприятий?

      – Да, это фактически происходит. Оно касается не только населения, но и промышленности. У нас рынок полноценно нацелен на промышленность, и они чувствуют такие изменения оперативнее населения.

      – А вот для населения ежемесячно установлены цены, которые меняются в зависимости от ситуации. Например, в декабре цена будет меньше, чем в ноябре. Это касается цен за газ, а не за коммунальные услуги в целом.


      Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель

      – У нас законодательно установлены нормы того, как мы рассматриваем тарифы. Они прописаны в законе. Это означает, что для того, чтобы установить новый тариф, должно пройти два слушания. Например, компания предлагает новый тариф на электроэнергию. Она его показывает общине, далее с результатами слушания компания идет к регулятору, или же на местный, где устанавливаются тарифы. Это занимает минимум полтора месяца. И это прописано в законе, то есть фактически потребители имеют право голоса при установлении тарифов.

      Кто участвует в этих слушаниях?

      – Слушания открытые. В основном – это общественные организации или же оппоненты, которые хотят высказать обеспокоенность. Я понимаю, что потребитель просто хочет увидеть меньшую сумму в платежке. Есть технические проблемы, но их решат. Я думаю, что люди уже увидят уменьшение в следующих платежках.

      Из-за пожара в колледже Одессы объявлен двухдневный траур
      4 декабря
      493
      Автор: Сергей Лещенко, Евгения Моторевская
      Теги: Коммунальные услуги Еврокомиссия Алексей Оржель Скандал Газпром Тарифы Нафтогаз Цены Новости политики Что это было? Газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      4 декабря , 22:07 Главные новости 4 декабря: пожар в Одессе, суд по делу убийства 3-летнего сына Соболева
      Анастасія Зазуляк 349
      4 декабря , 21:00 Путин нашептал: почему Трамп недолюбливет Украину
      Іван Яковина 313
      3 декабря , 10:30 Что было первым – коньяк или бренди? История легендарных напитков
      847
      4 декабря , 19:00 Аутсайдер уже очевиден, или России не избежать снижения доли "Газпрома" на европейском рынке
      Ель Мюрид 1757
      4 декабря , 18:40 Задержание Онищенко в Германии: против кого будет свидетельствовать коррумпированный экс-нардеп
      Інна Жолобович 527
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук