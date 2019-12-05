Снижение тарифов уже происходит: Оржель рассказал, когда украинцы ощутят изменения

О снижении тарифов и новом договоре с Россией – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

В конце ноября в Вене между Украиной и Россией состоялся очередной раунд переговоров о транзите газа. Правда, на этот раз в двустороннем формате. Еврокомиссия в переговорах участия не принимала.

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Стороны искали компромисс по заключению нового договора на транзит газа. Так как действующий десятилетний договор истекает в этом году. Ранее в "Газпроме" заявляли, что прислали "Нафтогазу" предложение о заключении нового годового соглашения на транзит газа, или же продлении действующих контрактов. Но только в случае, если Украина откажется от претензий в Стокгольмском арбитраже.

В украинском правительстве такое предложение называют неприемлемым и призывают "Газпром" оплатить долг. Кроме этого, Украина и ЕС настаивают, что новый контракт должны заключить по европейским правилам. Следующий раунд переговоров должен состояться 5 декабря.



Следующий раунд переговоров должен состояться 5 декабря

Президент сказал снизить тарифы. Это реально?

– Логика такова: на рынке газа происходит определенное уменьшение из-за рыночных факторов. То есть больше предложение и меньше спроса. И европейский тренд относительно снижения тарифов. И импортный газ мы закупаем дешевле. А это значит, что соответствующие решения у нас есть от Кабмина. Он определяет четыре индикатора и по наименьшим выбирается цена для населения.

То есть должно идти снижение цен и для обычных потребителей, и для предприятий?

– Да, это фактически происходит. Оно касается не только населения, но и промышленности. У нас рынок полноценно нацелен на промышленность, и они чувствуют такие изменения оперативнее населения.

– А вот для населения ежемесячно установлены цены, которые меняются в зависимости от ситуации. Например, в декабре цена будет меньше, чем в ноябре. Это касается цен за газ, а не за коммунальные услуги в целом.



Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель

– У нас законодательно установлены нормы того, как мы рассматриваем тарифы. Они прописаны в законе. Это означает, что для того, чтобы установить новый тариф, должно пройти два слушания. Например, компания предлагает новый тариф на электроэнергию. Она его показывает общине, далее с результатами слушания компания идет к регулятору, или же на местный, где устанавливаются тарифы. Это занимает минимум полтора месяца. И это прописано в законе, то есть фактически потребители имеют право голоса при установлении тарифов.

Кто участвует в этих слушаниях?

– Слушания открытые. В основном – это общественные организации или же оппоненты, которые хотят высказать обеспокоенность. Я понимаю, что потребитель просто хочет увидеть меньшую сумму в платежке. Есть технические проблемы, но их решат. Я думаю, что люди уже увидят уменьшение в следующих платежках.