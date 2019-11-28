Месть США: как Луценко втянул Украину в международный скандал

Об импичменте Трампа, отношениях Украины и США, а также роли Луценко в международном скандале – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказала журналистка "Громадського" Наталья Гуменюк.

Об импичменте Трампа

– Нам (Украине, – 24 канал) важно понимать, будет ли Трамп президентом. Ибо понятно, что с ним есть проблемы. Он откровенно, как понятно из показаний, говорил: ему Украина не то что безразлична, а можно другое слово употребить, грубое.

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– Сейчас есть процесс импичмента Трампа. Скорее всего, Конгресс проголосует за. Все подумают: "Ого". Но его контролирует партия оппозиции – Демократическая. А по американской процедуре, чтобы он ушел со своего поста, должен еще проголосовать Сенат, в котором большинство республиканцев.

Демократам, по большому счету, нужно по меньшей мере 20 республиканцев, чтобы устранить Трампа. Эти республиканцы будут ориентироваться на общественное мнение. А оно меняется, потому что появляется все больше подробностей, что президент вел себя не как президент.

– Что условием встречи с иностранным лидером (в нашем случае с Владимиром Зеленским) или же условием предоставления военной помощи ставил расследование какой-то грязи против своего политического оппонента (Джо Байдена, – 24 канал).

Что известно о процедуре импичмента Трампа: кратко

Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma, принадлежащей бывшему министру экологии Николаю Злочевскому. К этой компании также причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.

– Сейчас нет оснований говорить, что Сенат проголосует, чтобы Трампа убрали. Ведь в США в ноябре 2020 года будут выборы. Трамп уже использует как часть избирательной компании то, что его пытаются устранить. А Республиканская партия не очень хочет раскола накануне выборов.



Американский президент Дональд Трамп

О роли Луценко в отношениях Украины и США

– История, которая напрямую влияет на наши отношения с США, это тот путь, который прошел бывший генпрокурор Юрий Луценко. Очевидно, что он является антигероем. Все американские государственные чиновники назвали его коррумпированным.

Человеком, который хотел делать выдумки о какой-то украинской политике и роли Украины в США и их политических процессах ради того, чтобы отомстить своим оппонентам.

– Он фактически год делал все возможное, чтобы с должности ушла бывшая госпожа посол США в Украине Мари Йованович.



Мари Йованович

Таким образом, в частности, пытался отомстить США и ей за то, что заняла конкретную позицию относительно НАБУ. Луценко хотел отомстить за то, что США жестко критикуют отсутствие реформ в ГПУ.

Что известно о скандале с Мари Йованович?

Генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи с Мари Йованович она предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. Далее Луценко рассказал, что ГПУ не получила 4 миллиона долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине. Мол, эти средства были выделены, но "не получены". В Государственном департаменте США отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".



В своих показаниях (в деле процедуры импичмента Дональда Трампа) бывшая госпожа посол США в Украине Мари Йованович говорила, что Луценко "имел зуб" на посольство США в Украине, возглавляемое ею. Ведь, мол, американские дипломаты постоянно призывали его к очистке ГПУ. Поэтому, возможно, Луценко и распространял "ложную информацию" о списках неприкасаемых.

– У различных американских чиновников складывалось впечатление, что накануне президентских выборов в Украине Луценко хотел, чтобы Трамп поддержал Порошенко.



Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко

– За это Украина должна расплатиться – искать грязь на Байдена или стать на политическую сторону Трампа, что вообще очень плохо для отношений стран. После того, как победил Зеленский, это использовалось Луценко для того, чтобы остаться при должности.

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– Это было в показаниях и Мари Йованович, и бывшей советницы Белого дома Фионы Хилл. Они обе объясняли, что Луценко очень хотел остаться у власти. Надо признать: мужчина втянул Украину в скандал ради личного интереса.

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