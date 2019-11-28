Помста США: як Луценко втягнув Україну в міжнародний скандал

Про імпічмент Трампа, відносини України та США, а також роль Луценка у міжнародному скандалі – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповіла журналістка "Громадського" Наталія Гуменюк.

Про імпічмент Трампа

– Нам (Україні, – 24 канал) важливо розуміти, чи буде Трамп президентом. Бо зрозуміло, що з ним є проблеми. Він відверто, як зрозуміло зі свідчень, казав: йому до України не те, що байдуже, а можна інше слово вжити, грубе.

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– Зараз є процес імпічменту Трампа. Скоріш за все, Конгрес проголосує за. Всі подумають: "Ого". Але його контролює партія опозиції – Демократична. А за американською процедурою, аби він пішов зі своєї посади, має ще проголосувати Сенат, в якому більшість республіканців.

Демократам, за великим рахунком, треба щонайменше 20 республіканців, щоб усунути Трампа. Ці республіканці будуть орієнтуватися на громадську думку. А вона змінюється, бо з'являється все більше подробиць, що президент поводився не як президент.

– Що умовою зустрічі з іноземним лідером (у нашому випадку з Володимиром Зеленським) або ж умовою надання військової допомоги ставив розслідування якогось бруду проти свого політичного опонента (Джо Байдена, – 24 канал).

Що відомо про процедуру імпічменту Трампа: коротко Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma, що належить ексміністру екології Миколі Злочевському. До цієї компанії також є причетним син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.



25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

– Зараз немає підстав говорити, що Сенат проголосує, аби Трампа прибрали. Адже у США в листопаді 2020 року будуть вибори. Трамп вже використовує як частину виборчої компанії те, що його намагаються усунути. А Республіканська партія не дуже хоче розколу напередодні виборів.



Американський президент Дональд Трамп

Про роль Луценка у відносинах України та США

– Історія, яка впливає напряму на наші відносини зі США, це той шлях, який пройшов колишній генпрокурор Юрій Луценко. Очевидно, що він є антигероєм. Всі американські державні чиновники назвали його корумпованим.

Людиною, яка хотіла робила вигадки про якусь українську політику і роль України в США та їх політичних процесах заради того, щоб помститися своїм опонентам.

– Він фактично рік робив все можливе, щоб з посади пішла колишня пані посол США в Україні Марі Йованович.



Марі Йованович

– Таким чином, зокрема, намагався помститися США та їй за те, що зайняла конкретну позицію щодо НАБУ. Луценко хотів помститися за те, що США жорстко критикують відсутність реформ у ГПУ.

Що відомо про скандал з Марі Йованович? Генпрокурор Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі з Марі Йованович вона надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. Далі Луценко розповів, що ГПУ не отримала 4 мільйони доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. Мовляв, ці кошти були виділені, але "не отримані". У Державному департаменті США наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович".



У своїх свідченнях (у справі процедури імпічменту Дональда Трампа) колишня пані посол США в Україні Марі Йованович говорила, що Луценко "мав зуб" на посольство США в Україні, очолюване нею. Адже, мовляв, американські дипломати постійно закликали його до очищення ГПУ. Тому, можливо, Луценко й поширив "неправдиву інформацію" про списки недоторканних.

– У різних американських чиновників складалося враження, що напередодні президентських виборів в Україні Луценко хотів, аби Трамп підтримав Порошенка.



Колишній генпрокурор України Юрій Луценко

– За це Україна мала б розплатитися – шукати бруд на Байдена або стати на політичну сторону Трампа, що взагалі дуже погано для відносин країн. Після того, як переміг Зеленський, це використовувалося Луценком для того, аби залишитися при посаді.

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– Це було у свідченнях і Марі Йовановичі, і колишньої радниці Білого Дому Фіони Гілл. Вони обоє пояснювали, що Луценко дуже хотів залишитися при владі. Треба визнати: людина втягнула Україну в скандал заради особистого інтересу.

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