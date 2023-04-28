Россияне убили в Умани по меньшей мере 23 человека. Среди них – 4 детей. В НИИ судебных экспертиз отметили, что их эксперты уже работают на месте трагедии.
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По предварительной версии специалистов КНИИСЭ, в дом в Умани россияне попали авиационной крылатой ракетой "Х-101",
– говорится в сообщении.
Одна такая ракета стоит 13 миллионов долларов.
Какими ракетами Россия атакует Украину / Инфографика Киевского НИИ судебных экспертиз
Отмечают, что носителями таких ракет являются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.
Характеристики ракеты:
- вес боевой части – примерно 400 килограмм;
- максимальная скорость – 700 километров в час;
- дальность полета – до 5000 киллометров.
Эксперты Киевского НИИ судебных экспертиз продолжают исследовать ракеты, которыми Россия атакует Украину. Речь идет о сборе доказательств для следствия. Оккупанты должны ответить за все содеянное.