Россияне убили в Умани по меньшей мере 23 человека. Среди них – 4 детей. В НИИ судебных экспертиз отметили, что их эксперты уже работают на месте трагедии.

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По предварительной версии специалистов КНИИСЭ, в дом в Умани россияне попали авиационной крылатой ракетой "Х-101",

– говорится в сообщении.

Одна такая ракета стоит 13 миллионов долларов.



Какими ракетами Россия атакует Украину / Инфографика Киевского НИИ судебных экспертиз

Отмечают, что носителями таких ракет являются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Характеристики ракеты:

вес боевой части – примерно 400 килограмм;

максимальная скорость – 700 километров в час;

дальность полета – до 5000 киллометров.

Эксперты Киевского НИИ судебных экспертиз продолжают исследовать ракеты, которыми Россия атакует Украину. Речь идет о сборе доказательств для следствия. Оккупанты должны ответить за все содеянное.