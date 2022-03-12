Однако с сегодняшнего дня "Новая Почта Глобал", входящая в группу компаний "Новая Почта", возобновила доставку отправлений за границу. Исключение – Молдова.

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Теперь из любого работающего отделения можно оформить международную отправку по тем же тарифам, что и раньше,

– сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что перед отправкой следует ознакомиться с таможенным законодательством страны, в которую направляется посылка, а также помнить, что пошлины в стране получателя всегда платит сам получатель.

Кроме того, заявку на международную отправку можно оформить в личном кабинете на сайте Новой Почты.