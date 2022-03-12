Однак відсьогодні "Нова Пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова Пошта", відновила доставку відправлень за кордон. Виняток – Молдова.
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Тепер із будь-якого відділення, що працює, можна оформити міжнародне відправлення за тими ж тарифами, що й раніше,
– повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що перед відправленням слід ознайомитися з митним законодавством країни, до якої прямує посилка, а також пам'ятати, що мито в країні отримувача завжди сплачує сам отримувач.
Крім того, заявку на міжнародне відправлення можна оформити в особистому кабінеті на сайті Нової Пошти.