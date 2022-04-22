О пожаре сообщили российские СМИ. Впрочем, официально информация появилась только после того, как в сети начали массово появляться подтверждающие ее видеоролики.

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По словам заместителя директора "Королевского центра безопасности и гражданской обороны населения" Александра Потатуева, загорелась крыша здания в промзоне по улице Фрунзе, где проводились определенные работы. О каких работах речь – не уточнил.

В то же время отметил, что пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Напомним, накануне в российской Твери произошел масштабный пожар в здании Центрального НИИ ПКС минобороны России, где производили ракету "Искандер" и систему ПВО С-400. В результате изнутри выгорело все здание, погибли шесть человек.

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