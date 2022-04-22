Про пожежу повідомили російські ЗМІ. Втім, офіційно інформація з'явилась лише після того, як в мережі почали масово з'являтись відеоролики, які її підтверджують.

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За словами заступника директора "Корольовського центру безпеки і цивільної оборони населення" Олександра Потатуєва, загорівся дах будівлі в промзоні на вулиці Фрунзе, де проводилися певні роботи. Про які роботи мова – не уточнив.

Натомість зазначив, що пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

Нагадаємо, напередодні у російській Твері також трапилась масштабна пожежа в будівлі Центрального НДІ ПКС міноборони Росії, де виробляти ракету "Іскандер" та систему ППО С-400. В результаті зсередини вигоріла вся будівля, загинули шестеро людей.

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