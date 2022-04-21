Кількість жертв зросла до 5

Про масштаби пожежі у науково-дослідному інститут Міноборони Росії повідомили російські ЗМІ з посиланням на дані місцевих екстренних служб.

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Кількість загиблих під час пожежі в оборонному НДІ у Твері зросла до п'яти,

– йдеться у повідомлення.

До гасіння пожежі в будівлі залучали гелікоптер. Зазначають, що пожежа поширилась на площу 1500 квадратів.



Внаслідок пожежі у науково-дослідному інститут Міноборони Росії загинули 5 людей / Фото SOTA

Лише попередньо кількість постраждалих збільшилася до 21.

Деталі пожежі

Повідомляли, що пожежа виникла близько 11 години дня за місцевим часом. Причини займання невідомі.

Інститут, в якому сталася пожежа – це науковий центр з розробки теорії озброєння протиповітряної та повітряно-космічної оборони міністерства оборони Росії. Він розробляє навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.

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